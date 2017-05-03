دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، في البيت الأبيض، للمرة الأولى، منذ وصول ترامب للسلطة، الذي تعهد بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق السلام.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع أبومازن: "نحن نريد خلق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسوف نعمل على ذلك، وسوف نحققه". وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأن الإسرائيليين والفلسطينيين سوف يبدؤون العمل من أجل محادثات السلام.

من جانبه، أعرب أبومازن عن أمله في أن "قدرة ترامب التفاوضية يمكنها أن تساعد في التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي. وقال إن "خيارنا الاستراتيجي الوحيد، هو تحقيق مبدأ حل الدولتين، فلسطين على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام واستقرار، مع دولة إسرائيل". وأضاف: ""نحن الشعب الوحيد الذي بقي في هذا العالم تحت الاحتلال".