(CNN)— لقى ما لا يقل عن 35 من عمال المناجم مصرعهم فى انفجار وقع فى منجم للفحم فى مقاطعة غولستان بشمال شرق إيران الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، “إيرنا”. انتُشلت 21 جثة من تحت الأنقاض، وهناك تقارير غير مؤكدة عن عمال عالقين. وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، قال المسؤولون إن غاز الميثان المتراكم قد يكون السبب الرئيسي للانفجار.
شاهد.. إنقاذ العمال بعد انفجار منجم الفحم في إيران
إنقاذ العمال بعد انفجار منجم الفحم في إيران
الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 04 مايو/أيار 2017; 10:11 (GMT +0400).
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فيديو من "PRESS TV" يظهر الإصابات والأضرار التي سببها انفجار منجم الفحم في إيران.
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