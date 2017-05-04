(CNN)— لقى ما لا يقل عن 35 من عمال المناجم مصرعهم فى انفجار وقع فى منجم للفحم فى مقاطعة غولستان بشمال شرق إيران الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، “إيرنا”. انتُشلت 21 جثة من تحت الأنقاض، وهناك تقارير غير مؤكدة عن عمال عالقين. وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، قال المسؤولون إن غاز الميثان المتراكم قد يكون السبب الرئيسي للانفجار.