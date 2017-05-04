ترامب لمحمود عباس: سنحل القضية التي عجز من سبقنا عن حلها
ترامب لعباس: سنحل القضية التي حيرت السابقين
الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 04 مايو/أيار 2017; 12:18 (GMT +0400).
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هذه هي أهم لحظات زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للبيت الأبيض.
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