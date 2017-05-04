دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، النظام الايراني بـ”المارق” متهماً إياه بأنه يمارس "فنون الإرهاب في المنطقة."
تعليق ثامر السبهان جاء في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها إن النظام الإيراني سيجد الردع لكافة أعماله ومخططاته هو ومن سار على نهجه.
وكان السبهان قد علّق قبل يومين على اللقاء التلفزيوني الأخير، الذي أجراه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مقارناً بين "قيادة تقود أمة لمستقبل مشرق وقيادات ودول تقود شعوبها للدمار والهلاك" على حد تعبيره.
يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، قال في مقابلته يوم الثلاثاء، مع داود الشريان، إن المملكة العربية السعودية "لن تُلدغ" من إيران مجدداً، على حد تعبيره، مشدداً على أنه لا توجد نقاط التقاء بين الرياض وطهران للحوار والتفاهم.
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