واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مصدر مسؤول بالبيت الأبيض، لـCNN، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يزور السعودية وإسرائيل والفاتيكان، ضمن أول جولة خارجية له، في أواخر مايو/ أيار الجاري.

ومن المقرر أن يشارك ترامب في اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل في 25 مايو، وقمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها إيطاليا في 26 مايو. وقالت مصادر مسؤولة بالإدارة الأمريكية إن ترامب سوف يزور السعودية وإسرائيل ثم الفاتيكان في طريقه إلى المشاركة اجتماعات الناتو وقمة السبع.

وأضافت المصادر أن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية للتواصل مع الأديان والدول للتصدي التطرف ومحاربة تنظيم "داعش" ومواجهة إيران. وأضافت المصادر أن هذه فرصة تسمح لإدارة ترامب بمواصلة السياسات التي تساعد في تعزيز قوة أمريكا وإضعاف أعدائها.

وكان مصدر مطلع كشف، لـCNN، في 26 أبريل/ نيسان الماضي أن الإدارة الأمريكية تدرس بجدية إمكانية زيارة ترامب لإسرائيل والمملكة العربية السعودية في نهاية مايو. فيما أكد مصدر إسرائيلي مسؤول، لـCNN، أن "هناك محادثات مع الولايات المتحدة عن زيارة ترامب ولكن موعدها لم يتحدد بعد".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ألمح، خلال زيارته إلى السعودية، في 19 أبريل الماضي، إلى إمكانية أن يقوم ترامب بزيارة المملكة. وقال ماتيس، في لقاء مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إن "ما يمكن أن نفعله هنا اليوم قد يفتح الباب أمام إحضار رئيسنا إلى السعودية".