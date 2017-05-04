واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن أول رحلة خارجية له أواخر مايو/ أيار الجاري، ستشمل زيارات إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل والفاتيكان، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل في 25 مايو، وقمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها إيطاليا في 26 مايو.
وقال ترامب إن "السعودية تحتضن الموقعين الأكثر قدسية في الإسلام، وهناك سنبدأ تأسيس قواعد جديدة للتعاون والدعم مع حلفائنا المسلمين لمواجهة التطرف والإرهاب والعنف، ولتوفير مستقبل أكثر أملا وعدلا للمسلمين الشباب في بلدانهم".
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