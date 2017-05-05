طهران، إيران (CNN)— وصف سفير إيران في الأمم المتحدة، غلام خوشرو، تصريحات ولي ولي عهد السعودية، ضد إيران بانها "تهديد سافر" على حد تعبيره، وذلك في رسالة إلى شخصيات بمجلس الأمن والأمم المتحدة.

محمد بن سلمان لـ"ماتيس": سنعمل معا لمواجهة تصرفات إيران 2:21

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على مضمون الرسالة التي جاء فيها أن الاحتجاج يخص تصريحات محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي في 2 ايار/مايو ضد ايران وقال فيها: ’إن هدفنا هو نقل المعركة الي داخل ايران‘ لافتا إلى أن ذلك "يمثل تهديدا سافرا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وانتهاكا للبند 4 من المادة 2 من ميثاق الامم المتحدة."

وكان ولي ولي عهد السعودية قال خلال مقابلة حصرية مع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، الثلاثاء، رداً على سؤال ما إذا كانت السعودية قد تقيم حواراً مع إيران: "كيف أتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة مرسخة بأنه نظام قائم على أيدولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره ومنصوص عليها في وصية (زعيم الثورة الإيرانية الراحل، روح الله الموسوي) الخميني بأنه يجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الإسلامي ونشر المذهب الجعفري الاثني عشري الخاص فيهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى يظهر المهدي الذي ينتظرونه.. هذا كيف أقنعه؟ وما مصالحي معه؟ وكيف أتفاهم معه؟"

واستطرد الأمير محمد: "الكلام يكون بين وبيني دولة أخرى مثلاً، إذا كان في إشكالية نبدأ بحلها، نتحدث، ماذا تريد أنت وماذا أريد أنا؟ .. مثلاً مع روسيا، كيف نتفاهم حول سوريا؟ ما هي مصالحك وما هي مصالحي؟ هذا يمكن التفاهم معه."