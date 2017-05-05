دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الكاتب والمحلل السياسي، جيري ماهر، إن المناطق الامنة التي اقترحتها روسيا، كان الأسد قد رفضها عندما تحدث ترامب عن نية اقامتها، واعتبرها غير واقعية ولن تساعد في حل الازمة، بينما اليوم وبعد تبني روسيا لهذه الخطة فالأسد متجه إلى القبول بها بصمت وتحويل هذه الصفعة الى انجاز لمحوره وحلفائه.

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وأضاف ما هر لـCNN: "روسيا اليوم تريد أن تسبق ترامب في تطبيق خطته في سوريا لأنها على يقين أنه ماض بها ولن يتخلى عنها ومن أبرز نقاطها فرض مناطق آمنة وادخال قوات ردع عربية لحماية وتنظيم حياة هذه المناطق."

وتابع قائلا: "تريد روسيا من هذه التحركات قطع الطريق على ترامب الذي تعتقد انه في النهاية لن يملك اي سبب للتدخل في سوريا وستبقي سيطرتها عليها وتتحكم بها ولا نستبعد في مرحلة قادمة أن تقوم هي بنفسها بمنع الاسد من الترشح للرئاسة أو العمل السياسي في سوريا وتنحيته عن المشهد واستبداله بشخصية أكثر قبولاً بين اطياف الشعب السوري."

ولفت المحلل اللبناني إلى أن "روسيا تدرك أن زيارة ترامب إلى الشرق الاوسط ستغير المشهد ولهذا تسعى بكل امكاناتها لحرق هذه الزيارة وتثبيت قواعد جديدة في اللعبة السياسية والعسكرية لتكون فرص حصولها على شروط اقوى ومكاسب أفضل هي الخيار القائم في اي مفاوضات بين الدول العظمة هناك."