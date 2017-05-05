دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن الزيارة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى المملكة ضمن أول جولة خارجية، تعتبر ثمرة لـ"جهود جبارة" لولي ولي العهد السعوديـ، الأمير محمد بن سلمان.

جهد جبار لولي ولي العهد بتوليه لملف العلاقات أثمر عن أول زيارة بالتاريخ لرئيس أمريكي لدولة إسلامية #شكرا_محمد_بن_سلمان ومرحباً بالرئيس ترامب — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) May 4, 2017

جاء ذلك في تغريدة للجبير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "جهد جبار لولي ولي العهد بتوليه لملف العلاقات أثمر عن أول زيارة بالتاريخ لرئيس أمريكي لدولة إسلامية.. شكرا محمد بن سلمان ومرحباً بالرئيس ترامب."

ويذكر أن ترامب أعلن، الخميس، أن أول رحلة خارجية له أواخر مايو/ أيار الجاري، ستشمل زيارات إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل والفاتيكان، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل في 25 مايو، وقمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها إيطاليا في 26 مايو.