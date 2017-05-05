دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال سلمان الأنصاري، رئيس منظمة سابراك (لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية) إن اختيار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمملكة العربية السعودية كأول دولة يزورها منذ توليه منصبه، يترتب عليه دلالات عديدة.

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وأوضح الأنصاري لـCNN: "بزيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لواشنطن لم يكتفي فقط بتصحيح العلاقة السعودية الأمريكية ووضعها في المسار الصحيح، بل أضاف لها ثقلا استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا غير مسبوق في تاريخ العلاقة."

وتابع الأنصاري بالقول: "أكبر دليل على ذلك هو اعلان الإدارة الامريكية لأول مرة في التاريخ بجعل السعودية أول دولة يزورها رئيس امريكي في بداية فترته الرئاسية.. وذلك له دلالات هائلة لدى النسيج السياسي الأمريكي والعالمي. فالسعودية انتقلت من دولة منتجة ومصدرة للنفط فحسب إلى الدولة الأولى في المنطقة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب عسكريا وفكريا ورقميا. وأيضا لقد عمل ولي ولي العهد على تفعيل دور المملكة الإسلامي والعالمي كقائدة للفكر المعتدل."