نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أكد مصدران بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أن التحقيقات التي أجرتها القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أظهرت استهداف مجمع أبنية تضمنت مسجدا، في إدلب.

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وأوضح المصدران أن الغارة الأمريكية التي وقعت في الـ16 من مارس/ آذار الماضي، استهدفت المسجد بشكل غير متعمد وذلك بعد نفي مسؤولين أمريكيين استهداف المسجد باعتباره مدرجا على قائمة المواقع غير المسموح باستهدافها إلى جانب المستشفيات والمدارس.

ويذكر أن البنتاغون بين بعد الغارة أن مجمع المباني كان يستخدم من قبل تنظيم القاعدة، ولا تتوافر معلومات إن كان هذا الهدف قد أزيل عن قائمة المواقع التي يمنع استهدافها وهو الأمر الذي لم ينتبه له المخططون العسكريون.