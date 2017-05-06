دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي، موجة من الجدل، إثر دعوته للقوى السياسية إلى التوافق على مرشح لانتخابات الرئاسة المقرر في عام 2018، معتبرا أن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي "بات خطرا على الدولة المصرية".

#حمدين_صباحي: نظام السيسي بات خطرًا على الدولة المصرية من كلمته في مؤتمر وحدة #تيار_الكرامة Posted by ‎حمدين صباحي - Hamdeen Sabahy‎ on Friday, May 5, 2017

وقال صباحي، في كلمته بمؤتمر "وحدة تيار الكرامة"، الجمعة، إن "النظام الحالي هو النسخة السيئة من نظام مبارك". وأضاف: " آن أوان التغيير ومواجهة سلطة فاشلة عاجزة". وتابع بالقول: "من أراد أن يحمي الدولة فليقف في وجه هذه السلطة حتى تستكمل أهداف ثورة يناير".

ووصف صباحي السلطة الحالية بأنها سلطة "تمام يا فندم". وقال: "نعم نستطيع بوحدتنا مواجهة نظام (تمام يا فندم). وأضاف: "ندعو لوحدة كل القوى الوطنية للاتفاق على برنامج عمل ومرشح وفريق رئاسي". وتابع بالقول: "كان لي شرف الترشح للرئاسة مرتين، وسوف يكون لي شرف أن أكون مؤيدًا في ٢٠١٨ للمرشح الذي تتوافق عليه القوى الوطنية والديمقراطية".

وشن إعلاميون مؤيدون لنظام السيسي هجوما حادا على صباحي، واتهم المذيع تامر عبدالمنعم صباحي بأنه يسعى إلى "قلب نظام الحكم". وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع إن صباحي "انتهى سياسيا عندما تحالف مع الإخوان المسلمين وحزب الله ووقف ضد إرادة الشعب المصري".

واختلفت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لدعوته ومعارضين وصفوه بأنه "كومبارس" وبأنه ساهم في الوصول إلى الوضع الحالي بمشاركته في الانتخابات الرئاسية الماضية ضد السيسي، بينما رأى البعض أنه رغم الاختلاف حول شخصية صباحي فإن الدعوة إلى التوافق على مرشح رئاسي للانتخابات المقبلة مهمة.

حمدين صباحي نختلف معاه وعليه ..لكن ايه العيب في اللي قاله ..مش احنا طول الوقت بنقول فين البديل او على الاقل... https://t.co/6O8MYOb3kD — Yasmin Mahfouz (@YasminMahfouz) May 6, 2017

انا باشتم حمدين من 2004 فصعب اتغير دلوقت 😀 انا دمي ده بيجري فيه كرات دم حمرا وبيضا وشتيمة حمدين صباحي 😍 — Wael Abbas (@waelabbas) May 6, 2017

الأهم الآن حث المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي عدم دعم ترشيح السيسي مجددا. صباحي:هيئة وطنية لاختيار مرشح لرئاسة #مصر https://t.co/Fat76dX5Fh — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) May 5, 2017

مش شايف مبرر للهجوم على حمدين صباحي.. لم يرتكب جرماً بإعلانه عدم الترشح للرئاسة حتى تطاله كل هذه السهام.. رفقا بالناس وبأنفسكم — محمد الجارحي (@MGar7ey) May 6, 2017