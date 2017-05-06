دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في القاهرة، السبت، ما تردد عن دعوة دول المجلس لرعاياها إلى عدم السفر إلى مصر ومزاعم تعرضهم لتلفيق قضايا مخدرات في المطارات المصرية إذا لم يدفعوا رشوة لضباط الجوازات.

وأكد سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان وزعته السفارة السعودية بالقاهرة، السبت، إن "ما تردد في رسائل على بعض مواقع التواصل الاجتماعي (واتس آب) خلال الايام القليلة الماضية، من تحريض للمواطنين الخليجيين على عدم السفر إلى مصر، والزعم بتعرضهم لتلفيق قضايا مخدرات في المطارات المصرية إذا رفضوا دفع رشوة لضباط الجوازات، هو كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة".

وأضاف السفراء أن ذلك "بعيد كل البعد عن أواصر العلاقات الخليجية – المصرية التي ترسخت عبر عقود طويلة من التعاون والثقة المتبادلة والعمل من أجل مصلحة المنطقة العربية". وأعرب السفراء عن "استغرابهم الشديد من تداول هذه الادعاءات المُغرضة". وطالب السفراء "كافة المواطنين الخليجيين بعدم تصديق هذه الادعاءات والأكاذيب، التي تهدف إلى منعهم من القدوم لمصر وإثارة البَلبَلة ونشر الفتنة".