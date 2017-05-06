دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حركة "حماس"، السبت، عن انتهاء المرحلة الأخيرة من انتخاباتها الداخلية، بانتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفا لخالد مشعل، الذي أعلن في سبتمبر 2016، أنه لن يترشح مجددا لرئاسة المكتب التي تولاها منذ عام 1996.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، في تصريح على موقع الحركة، إن "انتخاب هنية تأكيد على أن حماس حركة قوية شورية مؤسساتية متجددة تؤمن بالديمقراطية وتحترم نتائجها". وأضاف أن "على سلم أولويات قيادة الحركة الجديدة مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى تمتين وتقوية العلاقات الفلسطينية الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز صمود شعبنا، إضافةً لحشد كل الطاقات العربية والإسلامية والدولية للوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده ودعم عدالة قضيته".

وقال متحدث باسم حماس، لـCNN، إن مجلس شورى الحركة سوف يقرر إذا ما كان هنية، الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء الفلسطيني، سيظل في غزة أو سيغادرها للإقامة في الخارج مثلما فعل مشعل الذي يقيم في قطر وعاش قبلها لسنوات في سوريا.

من جانبه، قال مشعل، في فيديو مسجل نشرته حماس، "يشرفني ويسعدني أن أزف لشعبنا وأبناء حركتنا ولأمتنا ولكل المحبين خبر انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، وسوف تعلن قيادة الحركة الجديدة أي أسماء أخرى في الوقت المناسب". واعتبر مشعل أن انتخابات حماس "لوحة عظيمة تعكس وحدة الحركة واجتماع العقول والقلوب رسوخ الوحدة الداخلية في الحركة والتفاهم والتراضي".

وقال: "الناس بعد الانتخابات يصطفون خلف القائد الجديد، والعبد الفقير خالد مشعل وإخواني أعضاء الشورى وكل أبناء الحركة تصطف خلف أخي الحبيب هنية وإخوانه في المكتب السياسي الجديد"، وأضاف: "من موقعي كرئيس سابق للمكتب السياسي للحركة أضع كامل ثقتي في هنية وإخوانه في قيادة الحركة الجديدة، أثق بقدرتهم وبأمانتهم وبأنهم نعم القادة".