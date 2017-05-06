دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الأمير تميم آل ثاني، أمير قطر، إن الإرهاب هو نتيجة تصرفات حكومات ضد شعوبها، وذلك في مؤتمر صحفي مع الرئيس البولندي، اندجيه دودا.

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ونقلت وكالة الأنباء القطرية على لسان أمير قطر قوله: "واجب علينا أيضا بأن لا نقع في الخطأ السابق بمعالجة هذه الظاهرة من زاوية ونترك الزاوية الرئيسية التي هي السبب الرئيسي لظهوره."

ونقل التقرير أن المباحثات تناولت القضية الملف الإسرائيلي الفلسطيني، حيث انتقد أمير قطر "تقصير الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الملف،" لافتا إلى أنه تم "بحث قضية الاٍرهاب وكيفية محاربة هذه الظاهرة المقيتة خاصة وأن أكثر المتضررين منها هم العرب والمسلمين."