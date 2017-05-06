دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بدأ منتصف ليل الجمعة إلى السبت، سريان مفعول اتفاقية "تخفيف التصعيد" في عدة مناطق بسوريا، في الوقت الذي ذكر فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض وقوع عدد من الخروقات.

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وذكر المرصد في تقريره: "رصدت خروقات خلال أول ساعتين من وقف إطلاق النار في المناطق التي اتفقت على أنها مناطق تخفيف التصعيد، الممتدة من الشمال السوري إلى الجنوب السوري، وتشمل محافظة إدلب وريفي حماة وحمص الشماليين، وغوطة دمشق الشرقية والجنوب السوري، حيث قصفت قوات النظام بقذيفتين مناطق في بلدة كفرزيتا الواقعة في ريف حماة الشمالي، في حين قصفت قوات النظام بعدة قذائف مدفعية مناطق في بلدة اللطامنة بالريف ذاته."

وذكر تقرير المرصد: "تتواصل الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محاور في محيط قرية الزلاقيات الواقعة على بعد مئات الامتار من بلدة حلفايا في شمال حماة، كما سمعت أصوات انفجارات في ريف درعا الأوسط، يعتقد أنها ناجمة عن سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على منطقة علما."