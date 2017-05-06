واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" عن مقتل عنصر بالبحرية الأمريكية وإصابة اثنين آخرين في هجوم بالصومال، ليسجل بذلك أول حالة منذ العام 1993 وحادثة سقوط مروحيتين من طراز بلاك هوك، ووقع اشتباكات أدت إلى مقتل 18 جنديا أمريكيا.

وبين المصدر في تصريح لـCNN أن الحادثة وقعت، الخميس، خلال عملية ضد حركة الشباب المجاهدين الموالية لتنظيم القاعدة على بعد 40 ميلا إلى الغرب من العاصمة الصومالية، مقديشو، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأوضح مسؤول أمريكي آخر أن المصابين الآخرين وأحدهما مترجم يحمل الجنسية الأمريكية يتلقون العلاج، لافتا إلى أن هذه العملية جزء من برنامج عسكري أمريكي لتقديم المساعدة ودعم القوات الصومالية.