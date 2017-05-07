دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المركز الروسي للمصالحة السورية، إن الأوضاع في المناطق المشمولة باتفاق "تخفيف التصعيد" مستقرة، وذلك بعد مضي يوم على سريانه، وفقا لما ذكره تقرير وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية.

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من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض في تقرير: "في أول 24 ساعة من وقف إطلاق النار خروقات طالت معظم مناطق تخفيف التصعيد وتسببت باستشهاد طفل واحد والتصعيد الأكبر طال ريف حماة بمئات الضربات."

وأوضح تقرير المرصد: "دارت اشتباكات بشكل عنيف، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محاور في محيط قرية الزلاقيات بريف حماة الشمالي، تمكنت فيها قوات النظام من التقدم قبل معاودة الفصائل استعادة معظم ما خسرته."

وتابع المرصد: "ترافقت الاشتباكات مع قصف بأكثر من 260 قذيفة صاروخية ومدفعية وقصف بنحو 25 برميل متفجر من الطائرات المروحية وبنحو 35 غارة على قرية الزلاقيات وبلدتي اللطامنة وكفرزيتا وقرية الزكاة بالريف الشمالي لحماة، وترافقت الاشتباكات مع استهداف كل طرف لآليات وتمركزات الطرف الآخر ما نجم عنها إعطاب وتدمير آليات للطرفين، حيث قضى 3 مقاتلين على الأقل وأصيب آخرون بجراح، ومعلومات عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام، فيما استهدفت الفصائل تمركزات لقوات النظام في محيط محاور القتال ومناطق في بلدة محردة."