دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من نقل سفارتها إلى القدس، لافتا إلى أن مثل هذه الخطوة ليست بالأمر البسيط.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان أردوغان، حيث قال: "من الخطأ الكبير مجرد مناقشة هذه المسألة (نقل السفارة الأمريكية إلى القدس) وأنّ أنقرة حذرت واشنطن من الإقدام على هذه الخطوة على أعلى المستويات".

وتابع قائلا: "البعض يعتقد أن هذه المسألة (نقل السفارة الأمريكية إلى القدس) تشبه تغيير لوحة تعريف، لكن القضية ليست بهذه البساطة".

وفيما يتعلق بالوثيقة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية أو ما يُعرف بـ"حماس" قال أردوغان: "أعتبر وثيقة حماس السياسية الجديدة خطوة هامة سواء من أجل القضية الفلسطينية أو التوافق بين حركتي حماس وفتح".