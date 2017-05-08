أجرت الحوار "إيمان مسعود"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حماس لم تنفصل عن التنظيم الدولي للإخوان في وثيقتها الجديدة لأنها مستقلة عنه أصلاً وكل ما يربطها هو إطار تنسيقي لأخذ النصح والرأي، الوثيقة أفضل كثيرا من الميثاق الذي صاحب إعلان تأسيس الحركة فقد عبّرت عن فهم أفضل لطبيعة الصراع وعكست نضج حماس سياسياً.
عزام التميمي لـCNN: وثيقة حماس ليست توددا لمصر والخليج
عزام التميمي: وثيقة حماس ليست توددا للخليج
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و25 دقيقة.
1:59
هذا التقرير يعكس وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، عزام التميمي، ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
أجرت الحوار "إيمان مسعود"
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