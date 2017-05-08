أجرت الحوار "إيمان مسعود"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حماس لم تنفصل عن التنظيم الدولي للإخوان في وثيقتها الجديدة لأنها مستقلة عنه أصلاً وكل ما يربطها هو إطار تنسيقي لأخذ النصح والرأي، الوثيقة أفضل كثيرا من الميثاق الذي صاحب إعلان تأسيس الحركة فقد عبّرت عن فهم أفضل لطبيعة الصراع وعكست نضج حماس سياسياً.