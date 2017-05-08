دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد المومني، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والميدانية في سبيل التأكد من أمن وسلامة الحدود مةع سوريا.

جاء ذلك في مقابلة أجراها المومني مع التلفزيون الأردني، حيث قال: "مستمرون في موقفنا المتزن والحكيم من الأزمة السورية، هذه توجيهات جلالة سيدنا الذي كان واضحا منذ البداية كنا الدولة الأحكم والأعقل في التعامل مع هذه الأزمة وكنا الأقدر على تقييم الأمور بشكل دقيق.."

وتابع قائلا: "نحن نشارك في اجتماعات أستانا بصفة مراقب، والدول التي وقعت على مذكرة التفاهم حول مناطق وقف التصعيد معلنة ومعروفة وهي روسيا وتركيا وإيران، والأردن لم يوقع على هذه الاتفاقية ما يعنينا نحن في الأردن أن يكون هناك وقف للتصعيد ووقف لإطلاق النار بكافة أرجاء سوريا وبالتحديد المناطق القريبة من حدودنا، وهذه مصلحتنا الاستراتيجية العليا هي بسوريا آمنة ومستقرة وأن يعود الأمن والاستقرار لسوريا بوحدة التراب السوري وسنقوم بكافة الإجراءات والجهود الدبلوماسية وغيرها على صعيد الدفاع في العمق كما أشار جلالة سيدنا من أجل التأكد بأن حدودنا محمية بحول الله."