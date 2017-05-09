القاهرة، مصر (CNN)— قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، إن هناك وثيقة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، تقدم فيها العديد من التنازلات أبرزها التخلي عن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي.

جاء ذلك في برنامج أديب الذي يبث على قناة ON TV، حيث قال: "هناك أخبار بوثائق مؤكدة وموجودة، النهاردة إخوة في الإخوان، جزء منهم كدة مستنير، قالوا ايه بقى، مرسي ايه بقى؟ مرسي تخن اوي ومش هينفع حتى البدل بتعته! مفيش مرسي."

وتابع قائلا: "الإخوان يريدون دخول الانتخابات الجاي، وقالوا وانسو مرسي دعونا نوقف حولين حد، انسوا مرسي.. دنتوا قلبتو الدنيا عشان مرسي، ومرسي رئيسي وعودة مرسي وبعتو ناس وارحو زاروه في السجن ومرسي والأيقونة ومانديلا الثاني والصامد والشهيد الحي كل حاجة!"