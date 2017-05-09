دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع المصرية، أن القوات الجوية "أحبطت محاولة لاختراق الحدود الغربية"، الاثنين، وذلك عبر تدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة.

وجاء في بيان الوزارة أنه "بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعداداً للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية."

وأضاف البيان: "أسفرت العملية التي استمرت على مدار 48 ساعة عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل."

ونشر المتحدث العسكري باسم وزارة الدفاع المصرية على صفحته الرسمية على "فيسبوك" لقطات فيديو التقطتها طائرات وتظهر استهداف مركبات تسير في مناطق صحراوية: