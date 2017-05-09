أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد سبعة أشهر من بدايتها، تقول القوات العراقية إن معركة استعادة الموصل قد بدأت مراحلها الأخيرة.
هل هذه آخر حملة لاستعادة الموصل بأكملها؟
هل هذه آخر حملة لاستعادة الموصل بأكملها؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 09 مايو/أيار 2017; 12:13 (GMT +0400).
3:14
يأمل القادة العراقيون باستعادة السيطرة على الموصل بأكملها مع بداية شهر رمضان أي نهاية مايو/ أيار.
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