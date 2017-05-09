هل هذه آخر حملة لاستعادة الموصل بأكملها؟

هل هذه آخر حملة لاستعادة الموصل بأكملها؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 09 مايو/أيار 2017; 12:13 (GMT +0400).
العراقالموصلحرب داعشداعشالجيش العراقي
3:14

يأمل القادة العراقيون باستعادة السيطرة على الموصل بأكملها مع بداية شهر رمضان أي نهاية مايو/ أيار.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد سبعة أشهر من بدايتها، تقول القوات العراقية إن معركة استعادة الموصل قد بدأت مراحلها الأخيرة.

العراقالموصلحرب داعشداعشالجيش العراقي