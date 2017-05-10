دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذرت شركة بيتزا هت العالمية الثلاثاء عن إعلان، أُعتبر مسيئاً لإضراب الأسرى الفلسطينيين، كان قد ظهر على النسخة الإسرائيلية من صفحة المجموعة على فيسبوك.

وكانت حملة كبيرة قد انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركة، بعد نشرها صورة ساخرة لقائد الإضراب عن الطعام، مروان البرغوثي، زاعمة أنه يتناول الطعام سراً، مرفقة إياها بتعليق: "إذا أردت كسر الإضراب، يفضل أن تطلب بيتزا."

تعتذر بيتزا هت بمجموعتها العالمية وترد على قاطعوا_ بيتزا _ هت pic.twitter.com/Z4SGcrnBps — Pizza Hut ME (@PizzaHutME) May 9, 2017

وأشارت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، بيتزا هت الشرق الأوسط، الى أن الإعلان كان تصرفاً فردياً، وأنه تم أزالته فوراً من قبل الوكيل المحلي، مضيفة أن "هذه الأفعال لا تعكس أبداً قيم علامتها التجارية ولا يمثل قيم الشركة العالمية."

بيتزا هت قالت إنها أوقفت تعاقدها مع وكيلها للإعلان بإسرائيل، داعية متابعيها الى قبول اعتذارها الشديد عما حصل.