(CNN)— الأطفال الصغار يتعذبون لاستنشاق الهواء، وآباءهم يقفون بجانبهم.. هذه هي الفظائع التي حلت ببلدة سورية ضربها غاز مميت الشهر الماضي.
لا تهربوا من مشاهدة هذا الفيديو.. فهو الحقيقة المرة بسوريا
لا تهربوا من فيديو كهذا.. فهو حقيقة سوريا
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 10 مايو/أيار 2017; 11:54 (GMT +0400).
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هذه هي أهمية مشاهدة الأخبار، بمشاهدها العنيفة المزعجة.
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