لا تهربوا من مشاهدة هذا الفيديو.. فهو الحقيقة المرة بسوريا

لا تهربوا من فيديو كهذا.. فهو حقيقة سوريا

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 10 مايو/أيار 2017; 11:54 (GMT +0400).
سورياالحرب السوريةالكيماوي السوري
1:39

هذه هي أهمية مشاهدة الأخبار، بمشاهدها العنيفة المزعجة.

(CNN)— الأطفال الصغار يتعذبون لاستنشاق الهواء، وآباءهم يقفون بجانبهم.. هذه هي الفظائع التي حلت ببلدة سورية ضربها غاز مميت الشهر الماضي.

سورياالحرب السوريةالكيماوي السوري