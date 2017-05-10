أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد المتحدث باسم مجموعة "قوات سوريا الديمقراطية" طلال سلو، لـCNN، أن المجموعة تمكنت الأربعاء، من تحرير مدينة الطبقة الاستراتيجية والسد القريب منها، من قبضة تنظيم "داعش".

ويعد تحرير الطبقة خطوة مهمة في الطريق إلى تحرير الرقة، معقل "داعش"، التي تبعد 45 كيلومترا عن الطبقة. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي جون دوريان إنه "بعد تحرير الطبقة بشكل كامل، ستواصل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي العمليات العسكرية لعزل الرقة واستعادة السيطرة عليها".

وتتكون "قوات سوريا الديمقراطية" المعارضة من تحالف من المقاتلين العرب والأكراد، المدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الذي تقوده ضد تنظيم "داعش في سوريا. وتمثل مشاركة "قوات حماية الشعب" الكردية، ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، أزمة بين تركيا والولايات المتحدة، إذ تدعمها واشنطن بينما تعتبرها أنقرة "منظمة إرهابية وذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا".