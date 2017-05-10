تركيا تحذر أمريكا من تسليح "قوات حماية الشعب" الكردية

تركيا تحذر أمريكا من تسليح "قوات حماية الشعب"

الحرب السورية
آخر تحديث منذ55 دقيقة.
أمريكاالجيش الأمريكيالبنتاغونتركيابن على يلدريم
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قال مسؤول أمريكي إن قوات من الجيش الأمريكي بدأت دوريات مراقبة على الحدود السورية التركية، مضيفا أن القوات من العناصر الخاصة وتستخدم عربات مدرعة ترفع العمل الأمريكي بوضوح حرصا على شفافية العمليات.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذرت السلطات التركية، الأربعاء، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إرسال أسلحة إلى مجموعة "قوات حماية الشعب" الكردية (YPG) التي تقاتل تنظيم "داعش" ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم من الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سمح بإرسال أسلحة إلى "قوات سوريا الديمقراطية". وقال مصدر مسؤول إن عملية التسليح التي سمح بها ترامب بينها أسلحة صغيرة ومسدسات آلية وعربات مدرعة، إلى قوات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا امتداد لـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه كـ"منظمة إرهابية".

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: "ليس ممكنا أن نقبل بشكل مباشر أو غير مباشر بمساعدة حزب العمال الكردستاني". وأضاف أنه لا يصدق أن الولايات المتحدة ستختار بين علاقتها مع تركيا و"منظمة إرهابية". وتابع بالقول: "لا يمكن استخدام منظمة إرهابية للقضاء على منظمة إرهابية أخرى".

أمريكاالجيش الأمريكيالبنتاغونتركيابن على يلدريم
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