أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذرت السلطات التركية، الأربعاء، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إرسال أسلحة إلى مجموعة "قوات حماية الشعب" الكردية (YPG) التي تقاتل تنظيم "داعش" ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم من الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سمح بإرسال أسلحة إلى "قوات سوريا الديمقراطية". وقال مصدر مسؤول إن عملية التسليح التي سمح بها ترامب بينها أسلحة صغيرة ومسدسات آلية وعربات مدرعة، إلى قوات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا امتداد لـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه كـ"منظمة إرهابية".

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: "ليس ممكنا أن نقبل بشكل مباشر أو غير مباشر بمساعدة حزب العمال الكردستاني". وأضاف أنه لا يصدق أن الولايات المتحدة ستختار بين علاقتها مع تركيا و"منظمة إرهابية". وتابع بالقول: "لا يمكن استخدام منظمة إرهابية للقضاء على منظمة إرهابية أخرى".