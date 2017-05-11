دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجم حسن نصرالله، أمين عام "حزب الله" اللبناني، الخميس، ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بسبب تصريحاته في حواره مع قناة "الإخبارية" السعودية، في 3 مايو/ أيار الجاري، الذي تحدث في جزء منه عن إيران وأتباعها في المنطقة و"المهدي المنتظر".

وقال نصرالله، في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل قيادي حزب الله مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) في سوريا، إن الأمير محمد بن سلمان "يقول إن مشكلته ليست سياسية إنما هو يخوض حربا دينية عقائدية، والحقيقة ليست كذلك على الإطلاق".

ووجه نصرالله حديثه للأمير محمد بن سلمان، قائلا إن "خروج المهدي باعتقاد المسلمين هو أمر قطعي وسيخرج من مكة المكرمة، وليس من أي مكان آخر وسيواليه أهل الجزيرة العربية، وعندما يخرج الإمام المهدي لن يبقى ملك ظالم ولا طاغية مفسد بل سيملأ الأرض قسطا وعدلا ولن تستطيع أنت أو أحفادك أن تغير شيئا من هذا القدر الإلهي"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وحول الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية أواخر مايو الجاري، قال نصرالله إنه "لن يجري الحديث عن فلسطين والأسرى وإنما عن سوريا والعراق، ولذلك يجب أن ننتظر ما الذي سيحصل هناك ولا داع للخوف". وأضاف: "في شرم الشيخ عام 1996 جاء كل العالم وأرادوا وقرروا مسح حركات المقاومة، ويومها هددوا أنهم سيأتون لإبادتنا ولكن كان الانتصار في نيسان 1996 بقيادة السيد ذوالفقار".