دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة لتنظيم "جبهة النصرة" السوري المرتبط بالقاعدة، عرضت واشنطن عشرة ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تؤدي التعرف أو تحديد موقع زعيم الجماعة المصنّفة إرهابية، محمد الجولاني.

وبحسب مذكرة إعلامية لوزارة الخارجية الأمريكية فقد قدّم برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة المكافأة مقابل معلومات توصل إلى زعيم الفرع السوري لتنظيم القاعدة، الذي يسيطر تنظيمه على عدة مناطق من البلاد مباشرة أو عبر تنظيمات وتشكيلات تدور في فلكه.

وقد تعهد الجولاني في نيسان/أبريل 2013 بالولاء لتنظيم القاعدة وقائدها أيمن الظواهري بعد خلافه العلني مع داعش. كما أشاد الجولاني في يوليو/تموز 2016 عبر شريط فيديو نُشر على شبكة الإنترنت بتنظيم القاعدة والظواهري وكذلك زعم أن جبهة النصرة قد غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام.

وقد أدرجت وزارة الخارجية الأميركية في مايو/أيار 2013 اسم الجولاني ضمن قائمة المنع الخاصة بالإرهابيين العالمين. كما وضعت لجنة العقوبات الخاصة بداعش والقاعدة لمجلس الأمن الدولي اسم الجولاني في قائمة الإرهابيين الخاضعين للعقوبات منذ 24 يوليو/تموز 2013، مما جعله عرضة لتجميد الأصول الدولية وحظر السفر وكذلك حظر توريد الأسلحة.

ويدير مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية برنامج المكافآت من أجل العدالة. وقد قام البرنامج منذ إنشائه في عام 1984 بدفع ما يزيد على 125 مليون دولار إلى أكثر من 80 شخصا قدموا معلومات عملية ساعدت على تقديم الإرهابيين إلى العدالة أو منعت أعمال الإرهاب الدولي في جميع أنحاء العالم.