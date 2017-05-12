واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 60 صاروخا من طراز "باتريوت باك-3" و100 صاروخ من طراز "جيم- تي"، إلى الإمارات العربية المتحدة، في صفقة تقدر بحوالي 2 مليار دولار، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وأفاد بيان صادر عن وكالة التعاون الدفاعي الأمني، التابعة للبنتاغون، الخميس، أن عملية البيع المقترحة، بناء على طلب من الإمارات، "سوف تساهم في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتعزيز أمن حليف مهم".

وأضافت وكالة التعاون الدفاعي الأمني أن الإمارات العربية المتحدة "كانت وما زالت قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط"، وتابعت بالقول إن هذه الصفقة تتماشى مع مبادرات الولايات المتحدة لدعم الحلفاء الرئيسيين في المنطقة بأنظمة متطورة تساعد في العمل المشترك مع القوات الأمريكية وتعزز الأمن".