دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، السبت، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ودعا السيسي إلى رفع القيود المفروضة على توريد السلاح للجيش الليبي من أجل محاربة الإرهاب.

وأكد السيسي خلال اللقاء على "موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية وسعيها المستمر للتوصل إلى حل سياسي من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف، بما يساهم في عودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه".

وقال السيسي إن "كافة المساعي التي تقوم بها مصر مع مختلف القوى السياسية الليبية تهدف إلى التوصل لصيغة عملية لاستئناف الحوار من أجل مناقشة القضايا المحددة المتوافق على أهمية تعديلها باتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية السياسية المتوافق عليها".

من جانبه، أعرب حفتر عن تقديره للدور المصري في الأزمة الليبية، مثمناً جهودها لمساعدة "مختلف الأطراف للوصول إلى توافق"، ومشيداً بحرص مصر على "ضمان استقرار الوضع في ليبيا في ظل الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والليبي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، في بيان، إنه جرى خلال اللقاء "استعراض آخر التطورات السياسية في ليبيا، والتأكيد على أهمية استمرار الجهود من أجل مواصلة الحوار بين الأطراف الليبية وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية، بما يتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة ويلبى طموحات الشعب الليبي في عيش حياة كريمة ومستقرة".

وأضاف يوسف أن السيسي "أكد أهمية إعادة لحمة ووحدة المؤسسة العسكرية الليبية التي نشأت منذ 77 عاماً على يد أبناء ليبيا من مختلف مناطقها، كما أكد على أهمية رفع القيود المفروضة على توريد السلاح للجيش الليبي، باعتباره الركيزة الأساسية للقضاء على خطر الإرهاب في ليبيا، فضلاً عن ضرورة وقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين، والتصدي لمختلف الأطراف الخارجية التي تسعى إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي".