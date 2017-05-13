نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN إن الأوضاع في اليمن وصفت على أنها "انعكاس للفشل الذريع بالدبلوماسية الدولية،" وهو الأمر الذي يؤدي إلى أوضاع إنسانية حرجة وفقا لتقارير منظمات دولية منها اليونيسف.

وأوضح زكريا بالقول: "هذا الفشل الدبلوماسي هو تعبير قاله الدبلوماسي النرويجي، يان ايغرلاند، بعد زيارته لليمن هذا الأسبوع، ولكنه لم يكن يتحدث عن القتال الدائر فقط، بل عن مجاعات كارثية في دولة 90 في المائة من غذائها يتم استيراده، لافتا إلى أن ما يجري في اليمن هو أزمة خلقها البشر من الألف إلى الياء."

وتابع زكريا قائلا: "برنامج الأغذية العالمي قال إن القتال وحظر الاستيراد ومشاكل التمويل جعلت من الأزمة الغذائية أكثر سوءا في دولة يحتاج 17 مليون شخص فيها إلى مساعدات غذائية."

وأضاف: "أما يونيسف فتقول إن طفلا دون سن الخامسة من عمره يموت في اليمن كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها، قد ينبغي على الرئيس دونالد ترامب النظر أكثر إلى صور الأطفال في اليمن حيث يمكن أن يجدها في درجة التأثير ذاتها للصور التي رآها لضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا."

ويذكر أن المملكة العربية السعودية بينت أن حجم المساعدات الانسانية التي قدمتها لليمن بين عامي 2015 و2017 بلغت 8.2 مليار دولار.