دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر علي سعيدي، ممثل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في الحرس الثوري، السبت، أن تصويت عناصر الحرس الثوري في الانتخابات الإيرانية "لا يعد تدخلا في العملية الانتخابية".

وجاء ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 مايو/ أيار الجاري، التي تشهد منافسة بين 6 مرشحين، منهم الرئيس الحالي حسن روحاني، وأبرز مرشحي التيار المحافظ إبراهيم رئيسي، وقائد القوات الجوية في الحرس الثوري سابقا محمد باقر قاليباف.

وقال سعيدي إن "عناصر حرس الثورة الإسلامية وقوات التعبئة سيدلون بأصواتهم وفقا للقيم والمبادئ التي يؤمنون بها وبناء على المعايير التي يعتبرونها مطابقة مع مبادئ الثورة الإسلامية". وأضاف: "مشاركة عناصر حرس الثورة بالإدلاء بأصواتهم ليست تدخلا، بل هي مشاركة صحيحة ونزيهة في إطار المبادئ والقوانين الديمقراطية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وتابع سعيدي بالقول إن الحرس الثوري "لم يتخل عن قيمه الثورية وهو لم يتدخل سابقا في الشأن الانتخابي ولن يفعل ذلك في المستقبل". وأشار إلى أن الحرس الثوري "سيؤدي تكليفه فيما خص توفير أمن الانتخابات تماما كما نفّذ المهمات الممثلة والتي كانت منوطة به سابقا وذلك من أجل تأمين سير العملية الانتخابية وسلامتها".