واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر أمريكية مسؤولة، لـCNN، نقلا عن تقارير استخباراتية، أن أحدث أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية S400 وصلت، الخميس الماضي، إلى ميناء طرطوس السوري.

وقال أحد المصادر إن ذلك "يمثل زيادة كبيرة في قدرات روسيا المضادة للطائرات في سوريا". وقال مصدر إن الأنظمة الجديدة "تُضاعف" قوة روسيا الصاروخية، مضيفا أن هذه الأنظمة مع الرادارات المرفقة بها سوف توفر لروسيا "إدراكا إضافيا للموقف" وتشكل عامل ردع لأي هجوم مستقبلي محتمل مثل الضربة الصاروخية الأمريكية على مطار الشعيرات في 7 أبريل/ نيسان الماضي.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون إنهم يعملون على تحديد ما يعنيه إقامة مناطق "تقليل حدة النزاع" بالنسبة للعمليات الجوية الأمريكية في سوريا. وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا أن قناة التنسيق بين روسيا والتحالف الدولي الذي تقوده أمريكا في روسيا نجح في تجنب الصدام في الأجواء السورية.