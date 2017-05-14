دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، رسالة للخريجين في الشرق الأوسط، حيث دعاهم إلى العمل على تحقيق أحلامهم، وذلك في زيارته الثانية إلى دبي منذ وصول والده إلى البيت الأبيض.

وقال نجل ترامب، في حفل تخرج دفعة 2017 من الجامعة الأمريكية في دبي، إن "فرصتكم ليس لها حدود... لا تسمحوا لوجهة نظر أحد بشأن حياتكم أن تقف في طريق أحلامكم". وجاءت كلمته أمام حشد من أصدقاء وعائلات حوالي 500 طالبا من أكثر من 100 جنسية، أغلبهم من العرب والمسلمين.

وأضاف دونالد ترامب جونيور: "التنوع موجود في كل شيء نفعله في هذه الأيام... ولكن دعونا نحرص عند الحديث عن التنوع على إضافة التنوع الفكري إلى المصفوفة". وتابع بالقول: "لا تقبلوا بإجابات تريدون فقط سماعها، لأنها عادة ليست الإجابات الصحيحة".

وتعد هذه الزيارة الثانية لدونالد ترامب جونيور إلى دبي منذ تنصيب والده رئيسا للولايات المتحدة، إذ حضر برفقة أخيه إيريك ترامب نادي ترامب الدولي للغولف في دبي في فبراير/ شباط الماضي.