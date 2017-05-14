بغداد، العراق (CNN)— أكد الفريق أول ركن، عثمان الغانمي، رئيس أركان الجيش العراقي، على أن تحرير كامل مدينة الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" سيكون قبل دخول شهر رمضان، نهاية مايو/ ايار الجاري.

هل هذه آخر حملة لاستعادة الموصل بأكملها؟ 3:14

جاء ذلك في مقابلة للغانمي مع الزميل بين ويدمان لـCNN حيث قال: "سننتصر قبل رمضان بحول الله وسنحرر الموصل وأهالي الموصل من تنظيم داعش،" في حين وصف المقدم في الجيش العراقي، أبوفاطمة لـCNN الأوضاع الإنسانية بالنسبة لسكان الموصل في المنطقة المتبقية منم الجهة الغربية للمدينة والتي لا تزال تحت قبضة داعش قائلا إنها "مأساوية وكارثية ولا يملكون ماء أو طعاما أو معدات طبية."

ويشار إلى أن عناصر تنظيم داعش لا يزالون يقاتلون في منطقة 17 تموز التي تعتبر أول منطقة دخلها عناصر التنظيم في يونيو 2014 وقاموا بتغيير اسم المنطقة وسموها منطقة "فتح" تخليدا لأولى المناطق التي سيطروا عليها فيما يصفونه بـ"دولة الخلافة الإسلامية."