جيش العراق يقترب من أول حي دخله داعش بالموصل: ستكون المعركة الأصعب!

جيش العراق يقترب من أول حي دخله داعش بالموصل

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و29 دقيقة.
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3:17

الجنود العراقيون وضعوا جثتين لمقاتلين من داعش فوق سيارتهم مثل تذكار للصيد، يلتقطون صور “السيلفي” تخليداً للمناسبة!

بغداد، العراق (CNN)— أكد الفريق أول ركن، عثمان الغانمي، رئيس أركان الجيش العراقي، على أن تحرير كامل مدينة الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" سيكون قبل دخول شهر رمضان، نهاية مايو/ ايار الجاري.

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