بغداد، العراق (CNN)— أكد الفريق أول ركن، عثمان الغانمي، رئيس أركان الجيش العراقي، على أن تحرير كامل مدينة الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" سيكون قبل دخول شهر رمضان، نهاية مايو/ ايار الجاري.