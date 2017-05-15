الدوحة، قطر (CNN)— قال رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات لقوى المعارضة السورية، إن روسيا آثرت الوقوف في صف بشار الأسد ضد الشعب السوري بأكمله، وهذا واضح وجلي من خلال العديد من الأمثلة منها إدلائها بالفيتو ثماني مرات في مجلس الأمن للحفاظ على الأسد.

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جاء ذلك في كلمة لحجاب خلال الجلسة العامة الأولى لمنتدى الدوحة الـ17، حيث قال: "للأسف، نحن نتمنى أن تلعب روسيا دورا راعيا للسلام سواء في سوريا أو في مناطق أخرى من العالم، ولكن في سوريا ومنذ أن بدأت الثورة إلى الآن روسيا تلعب دور الحامي لهذا النظام المجرم وتقدم له كل الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري أيضا."

وتابع قائلا: "روسيا استخدمت الفيتو ثماني مرات في مجلس الأمن لحماية هذا النظام وآخرها الفيتو الذي استخدمته من أجل عدم إدانة هذا النظام لاستخدامه للسلاح الكيماوي، غاز السارين في بلدة خان شيخون، مع أنه وكل الدول ومن بينها بريطانيا وتركيا وفرنسا وألمانيا أثبتت أن النظام هو من استخدم غاز السارين لضرب الشعب السوري وقتل النساء والأطفال ومع ذلك روسيا استخدمت الفيتو لحماية هذا النظام المجرم."

وأضاف: "روسيا على لسان وزير دفاعها، يقول إنه استخدم بل جرب 162 نوع من السلاح الجديد في سوريا وطائراتنا شنت أكثر من 72 ألف غارة وكانت الحرب في سوريا اختبار جيد لطيارينا في السماء السورية، هكذا روسيا تتعامل مع تطلعات الشعب السوري، فآثرت القتال للحفاظ على بشار الأسد وتجابه كل الشعب السوري بالحديد والنار، روسيا تدخلت منذ سبتمبر 20151 كطرف أساسي في القتال وقتل الشعب السوري.."