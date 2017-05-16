دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جون ديفتيروس، خبير الشؤون الاقتصادية، ومقدم برنامج الأسواق الناشئة على شبكة CNN إن توقيت لقاء الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يعتبر في غاية الأهمية، وذلك في تعليق على اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض، الاثنين.

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وأوضح دفتيريوس في مقابلة مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN: "توقيت هذه اللقاء يأتي قبل زيارة ترامب إلى المنطقة وإلى المملكة العربية السعودية بالتحديد واعتقد أن هذا يلقي الضوء بصورة كبيرة على أهمية هذه الدولة (الإمارات) التي يقطنها أقل من عشرة ملايين شخص، فيما يتعلق بأهميتها وترتبها بسلم الأولويات."

وتابع قائلا: "هناك سوريا واليمن ولبنان والنفوذ الذي تمارسه إيران في هذه الدول الثلاثة وخصوصا في حرب الوكالة التي تجري في اليمن بين السعودية وإيران، ومن المعروف وقوف الإمارات إلى جانب السعودية بقوة في هذا الشأن واعتقد أن هذه الأمور ستطرح في اجتماع ترامب ومحمد بن زايد."

وأضاف: "لا اعتقد أنه يجب صرف النظر عن مسألة شركات الطيران في المنطقة وخصوصا حضر الحواسيب المحمولة والخطوات التي قام بها ترامب في هذا الشأن.. لا أظن أن هذه المسألة هي من أولويات الأمور التي سيتم نقاشها ولكن أعتقد أن ولي عهد أبوظبي سيكون مهتما بالوقوف على أين هي الأمور في الوقت الحالي."