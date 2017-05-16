دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انسحب إسحاق جهانغيري، المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية والنائب الأول للرئيس الحالي، حسن روحاني، من سباق الانتخابات، الثلاثاء، قبل يومين من الانتخابات المقرر عقدها الجمعة المقبلة، 19 مايو/ أيار الجاري.

ودعا جهانغيري أنصاره للتصويت لصالح روحاني، وذكر تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن قرار جهانغيري جاء على "خلفية الدعوة الموجهة إليه من المجلس الأعلى لتيار الإصلاحيين في إيران بهذا الشأن."

ومن جانب آخر، أعلن حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراحل، روح الله الخميني، دعمه لروحاني ودعا "جميع أبناء الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مطالباً بتجديد الثقة بحكومة روحاني،" حسبما نقلت "إرنا".