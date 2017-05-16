كيف يمكن فهم العلاقات والمصالح المعقدة بالشرق الأوسط؟

كيف يمكن فهم العلاقات المعقدة بالشرق الأوسط؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
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1:59

رسام الكرتون اللبناني، كارل شرو، يشرح الطريقة المثلى لفهم العلاقات المعقدة في الشرق الأوسط بشكل طريف وبسيط.

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