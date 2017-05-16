بغداد، العراق (CNN)— قال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن عدد قتلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" منذ انطلاق العمليات ضده في الـ17 من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بلغ للآن 16.467 ألف قتيل.

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ولفت رسول في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، إلى جانب الكولونيل، جون دوريان، المتحدث باسم تحالف العزم التام الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد داعش، إن الأخير محاصر داخل مدينة الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية في منطقة مساحتها 12 كيلومترا مربعا.

وألقى رسول الضوء على أن القوات العراقية تمكنت من اعتقال 394 عنصرا بالتنظيم، حتى الـ15 من مايو/ أيار الجاري، في حين قال دوريان إن تنظيم داعش محاصر وعلى وشك الانهيار والانهزام بشكل كامل في الموصل.