دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل، ستعزز العلاقات بين الدولتين، معتبراً أن اختيار ترامب للسعودية لتكون أول محطة في أول زيارة خارجية له يدل على مكانة المملكة "القوية" في العالم، ومؤكداً على تتطابق رؤية واشنطن تحت إدارة ترامب مع رؤية الرياض في مختلف القضايا، ومعرباً عن تفاؤله بعلاقة الدولتين في ظل رئاسة ترامب.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي، عُقد في الرياض، بأن القمة العربية-الإسلامية-الأمريكية التي سيشارك فيها ترامب ستركز على مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله والقضايا الاقتصادية وملف الشباب، وأعتبر الجبير أن تلك القمة ستفتح حواراً بين أمريكا والعالم الإسلامي، وستوضح رسالة للغرب تفيد بأن العالم الإسلامي ليس عدواً.

كما أعلن الجبير عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الرياض وواشنطن خلال القمة السعودية-الأمريكية، مؤكداً وجود توافق بين رؤية إدارة ترامب ورؤية المملكة بشأن عدد من قضايا المنطقة، بما في ذلك إيران وسوريا واليمن.

وأكد الجبير أن زيارة ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، للبيت الأبيض تكللت بالنجاح وأنها مهدت لزيارة ترامب للسعودية وأعطت "دفعة" لعلاقات واشنطن والرياض.

وشدد الجبير على أن "التباين" في العلاقات السعودية الأمريكية كان خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وأن العلاقة الآن تشهد تطورات إيجابية في ظل رئاسة ترامب، وأن واشنطن وفرت للمملكة العديد من المعدات العسكرية، كما أن هناك الآن توافق على زيادة الاستثمار بين الدولتين.

وحول إيران، قال الجبير إن إدارة ترامب تدرك المخاطر التي تمثلها سياسيات طهران، وإن واشنطن طمأنت الرياض بأن الاتفاق النووي لن يمكن الدولة من التسلح النووي. وشدد الجبير على أن إيران عليها الكف عن سياساتها "العدوانية"، معتبراً أن الانتخابات الإيرانية شأن داخلي في الدولة، وأن ما يهم المملكة هو أفعال طهران وليس الشخصيات وأقوالهم.