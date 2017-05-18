دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال برنارد هيكل، أستاذ دراسات الشرق الأدنى ومدير المعهد عبر الإقليمي للدراسات المعاصرة حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في جامعة برينستون الأمريكية، في مقابلة حصرية مع شبكة CNN، إن المملكة العربية السعودية سترحب بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعياً منها لاستعادة العلاقات الاستراتيجية القوية بين الدولتين، ولإدراكها بأن ترامب يشاركها الرأي حول إيران وتنظيم "داعش"، مرجحاً الإعلان عن مشاريع وصفقات بمليارات الدولارات.

وأضاف هيكل: "المملكة العربية السعودية ترى ثلاثة أشياء فيما يتعلق بترامب. أولاً، أنه يشاركهم الرأي حول إيران، بأن إيران هي مصدر رئيسي للنزاعات والمشاكل في الشرق الأوسط، وهو أمر يقدرونه بكل تأكيد، كما يرون أنه أدرك أنه لا يمكن هزيمة تنظيم داعش دون دعم دولة سنيّة. والأمر الثالث هو أنهم يدركون أنه يريد تحسين سمعته وصورته عندما يتعلق الأمر بالمسلمين. وسيعطونه حدثاً كبيراً، عدة أحداث، يقابل فيها أغلب قادة العالم السنّي،" في إشارة إلى القمة السعودية-الأميركية والخليجية-الأميركية والقمة الإسلامية-العربية-الأميركية والتي ستعقد جميعها في السعودية خلال زيارة ترامب الأسبوع المقبل.

وتابع هيكل أنه رغم تصريحات ترامب التي انتقد فيها السعودية خلال حملته الانتخابية فإنه سيُستقبل في المملكة بدفء لأن الرياض تعتقد أنها "عُوملت بشكل سيء جداً من قبل إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما،" وأن ترامب يمثل تحولاً كبيراً ضد إيران وعودة إلى العلاقة الاستراتيجية القديمة بين أمريكا والسعودية منذ عام 1945.

وعلًق هيكل عن تصريحات ترامب السابقة، قائلاً: "لا أعتقد أن (السعوديين) يأخذون تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية على محمل الجد."

وشدد هيكل على أن السعوديين يرون في ترامب فرصة لاستعادة العلاقة القوية بين الرياض وواشنطن وأنهم يريدون دعمه، مضيفاً: "سيعلنون على الأرجح عن أشياء مثل 40 مليار دولار من الاستثمار في البنية التحتية في الولايات المتحدة، وعلى الأغلب 100 إلى 300 مليار دولار من مشتريات الأسلحة،" ورأى أن مثل تلك الصفقات ستمثل انتصارات هائلة للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بمجال خلق فرص عمل في الولايات المتحدة.