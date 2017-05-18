دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يزور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المملكة العربية السعودية، السبت المقبل، لتكون بذلك أولى محطات جولته الخارجية الأولى منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، حيث سيحضر ثلاث قمم، سعودية-أمريكية وعربية-أمريكية وإسلامية-أمريكية. ولكن ما هي العلاقات التي تربط السعودية بأمريكا؟

العلاقات التاريخية:

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في عام 1933، وتأسس أول مكتب دبلوماسي في واشنطن كمفوضية للسعودية في عام 1944، وتم افتتاح السفارة الأمريكية في جدة عام 1944 قبل أن ينتقل مقر السفارة إلى الرياض في عام 1984.

ووقعت الرياض وواشنطن اتفاقية دفاع مشترك في عام 1951، والتقى الملك السعودية المؤسس الراحل عبدالعزيز بن سعود، بالرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت في عام 1945.

العلاقات الاقتصادية:

مُنح 1931 حق تنقيب عن النفط لشركة أمريكية، وتأسست اللجنة الاقتصادية المشتركة في عام 1974. وبلغ حجم التبادل التجاري بين أمريكا والسعودية في عام 2016 139 مليار ريال سعودي (أو ما يعادل 37 مليار دولار). وتأسس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في عام 1993.

العلاقات العسكرية:

تأسس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بجهود سعودية في عام 2011، ودعمت أمريكا عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، "عاصفة الحزم"، لوجستياً واستخباراتياً في عام 2015.

وأيدت السعودية الضربة العسكرية التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قاعدة "الشعيرات" الجوية التابعة لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، رداً على هجوم بلدة خان شيخون الكيماوي.

كما شاركت السعودية في الضربات الجوية التي شنها التحالف الدولي بقيادة أمريكا ضد تنظيم "داعش".