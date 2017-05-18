دمشق، سوريا (CNN)— تناول الرئيس السوري، بشار الأسد، الأربعاء، ملف التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، لافتا إلى الحاجة تقتضي العمل وتكثيف الجهود في سبيل إنضاج الوعي على حد تعبيره.

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جاء ذلك في كلمة للأسد خلال استقبال وفد يضم شخصيات عربية، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية: "إن التحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم تقتضي العمل على إنضاج الوعي تجاه حالة العروبة كهوية وإطار حضاري يشمل الجميع وليس فقط كأيديولوجيا،" مؤكداً على "ضرورة التمسك بالبعد والفكر القومي وتعزيز الشعور القومي في مواجهة مشاريع الإلغاء والتقسيم التي رسمت للمنطقة."

وحول الأوضاع التي تشهدها سوريا، قال الأسد: "ما كان لسورية أن تصمد لسنوات في وجه الحرب التي تتعرض لها لولا تضحيات جيشها وإيمان شعبها بوطنه وبوحدته لافتا إلى أن الشعب السوري بمختلف مكوناته قدم امثلة رائعة للتضحية."