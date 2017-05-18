دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد المملكة العربية السعودية لزيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، حيث سيشارك في ثلاث قمم ويقابل عدداً من قادة دول عربية وإسلامية.

ما هو جدول أعمال ترامب خلال زيارته للمملكة؟

القمة السعودية الأمريكية:

ستُعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وترامب، ستركز على إعادة تأكيد الصداقة بين الدولتين وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية بين الرياض وواشنطن.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير إنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال القمة.

القمة الخليجية الأمريكية:

سيجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع ترامب لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات تجارية بين أمريكا ودول الخليج.

القمة العربية الإسلامية الأمريكية:

سيجتمع خلال هذه القمة ترامب مع قادة الدول الإسلامية حول العالم لبحث سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفعالية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة للإرهاب والتطرف.

وتوقع الجبير، مشاركة 37 قائداً و6 من رؤساء حكومات في هذه القمة، التي قال إنها ستركز على ملفات الإرهاب والاقتصاد والشباب، إلى جانب مناقشة سبل التصدي لسياسات إيران "العدوانية".

كما أعلن الجبير إطلاق مركز دولي لمكافحة الإرهاب في ختام القمة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، هربرت ريموند ماكماستر، إن ترامب سيلقي خطاباً "ملهماً ولكن مباشر" أمام قادة الدول الإسلامية، وإن الخطاب سيركز على "الحاجة لمواجهة الأيدولوجية المتطرفة وآمال الرئيس بانتشار رؤية سلمية للإسلام في جميع أنحاء العالم."

منتدى على "تويتر" بعنوان "مغردون 2017":

ستستضيف مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" ملتقى "مغردون 2017"، والذي سيتناول كيفية تفعيل استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في محاربة التطرّف والإرهاب، وسيتحدث فيه ترامب، كما سيشارك قادة السياسة في هذا الملتقى ومنهم الجبير، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.