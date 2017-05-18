واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف مسؤولون بالإدارة الأمريكية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لن يعلن عن خطط لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع المقبل.

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وبينت المصادر التي صرحت لـCNN بشرط عدم الكشف عن هويتها، أن خطط نقل السفارة الأمريكية إلى القدس من تل أبيب لم تعد موجودة، وذلك بعد تحذيرات المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون إلى جانب وكالات الاستخبارات بأمريكا من مثل هذه الخطوة الجريئة التي قد تؤثر على أي فرص في التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويذكر أن ترامب وخلال حملته الانتخابية أكد مرارا على موقفه من دعم نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس في خطوة من شأنها الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، الأمر الذي أثار ضجة واسعة.