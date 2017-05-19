دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية تمديد عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبلدية ساعتين إضافيتين مساء الجمعة.

وجاء في بيان اللجنة: "مشاركة الناخبين الحاشدة في الانتخابات والتي جاءت تلبية لدعوة قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي شكلت اليوم ملحمة شعبية مميزة."

وأضاف البيان: "نظراً إلى التقارير المرفوعة من الدوائر الانتخابية المختلفة في جميع أنحاء البلاد والتي تحدثت عن استمرار الإقبال على صناديق الاقتراع، فقد تمت المطالبة بتمديد المهلة المحددة للاقتراع ومع موافقة وزير الداخلية فإن المدة الزمنية المقررة للاقتراع ستمدد ساعتين أي حتى الساعة الثامنة مساءاً في كل أنحاء البلاد."

وتوافد الناخبون الإيرانيون، الجمعة، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات التي يكاد يُجمع المحللون أنها منحصرة بين الرئيس الحالي "المعتدل"، حسن روحاني، ورجل الدين "المتشدد"، إبراهيم رئيسي.

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